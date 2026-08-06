Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Suchaktion im Bodensee

Frau fällt bei Unwetter von Boot und geht unter

Ausland
06.08.2026 06:28
Am Mittwoch ist eine Frau im deutschen Kressbronn von einem Motorboot gefallen und untergegangen ...
Am Mittwoch ist eine Frau im deutschen Kressbronn von einem Motorboot gefallen und untergegangen (Symbolbild).(Bild: stock.adobe.com/David Ziegler)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Mittwoch ist eine Frau (65) auf der deutschen Seite des Bodensees von einem Motorboot gefallen und untergegangen. Eine Gewitterzelle habe über dem Boot gestanden und hohe Wellen ausgelöst, teilte die Polizei mit. Die Suchaktion war zunächst erfolglos.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die 65-Jährige war gemeinsam mit ihrem Ehemann (68) auf dem Boot, als es im Gebiet bei Kressbronn (Baden-Württemberg) zu dem Unfall kam. Nachdem er seine Frau bei den hohen Wellen aus den Augen verloren hatte, rief der Mann am Mittwochabend den Notruf. Daraufhin wurde ein internationaler Seenotalarm ausgelöst. Ungefähr 200 Einsatzkräfte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz suchten nach der 65-Jährigen. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Lesen Sie auch:
Die Suche nach dem vermissten Österreicher, der in die kroatische Adria gestürzt war, ist am ...
Ins Meer gestürzt
Suche nach Österreicher in Kroatien eingestellt
30.07.2026

Zunächst blieb die Suche jedoch ohne Erfolg. Sie wurde am Abend wegen der Dunkelheit unterbrochen und wird nun bei Tageslicht wieder fortgesetzt. Das Gebiet bei Kressbronn sei sehr groß, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Das Unglück ereignete sich während eines Gewitters mit starkem Regen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
06.08.2026 06:28
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf