Suchaktion im Bodensee
Frau fällt bei Unwetter von Boot und geht unter
Am Mittwoch ist eine Frau (65) auf der deutschen Seite des Bodensees von einem Motorboot gefallen und untergegangen. Eine Gewitterzelle habe über dem Boot gestanden und hohe Wellen ausgelöst, teilte die Polizei mit. Die Suchaktion war zunächst erfolglos.
Die 65-Jährige war gemeinsam mit ihrem Ehemann (68) auf dem Boot, als es im Gebiet bei Kressbronn (Baden-Württemberg) zu dem Unfall kam. Nachdem er seine Frau bei den hohen Wellen aus den Augen verloren hatte, rief der Mann am Mittwochabend den Notruf. Daraufhin wurde ein internationaler Seenotalarm ausgelöst. Ungefähr 200 Einsatzkräfte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz suchten nach der 65-Jährigen. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.
Zunächst blieb die Suche jedoch ohne Erfolg. Sie wurde am Abend wegen der Dunkelheit unterbrochen und wird nun bei Tageslicht wieder fortgesetzt. Das Gebiet bei Kressbronn sei sehr groß, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Das Unglück ereignete sich während eines Gewitters mit starkem Regen.
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