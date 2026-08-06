Frau fällt bei Unwetter von Boot und geht unter

Die 65-Jährige war gemeinsam mit ihrem Ehemann (68) auf dem Boot, als es im Gebiet bei Kressbronn (Baden-Württemberg) zu dem Unfall kam. Nachdem er seine Frau bei den hohen Wellen aus den Augen verloren hatte, rief der Mann am Mittwochabend den Notruf. Daraufhin wurde ein internationaler Seenotalarm ausgelöst. Ungefähr 200 Einsatzkräfte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz suchten nach der 65-Jährigen. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.