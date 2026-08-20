Auto brach in Straße ein und ging in Flammen auf

Dramatischer Einsatz in Leobendorf (Bezirk Korneuburg) in NÖ: Nach einem Rohrbruch war die Straße derart unterspült, dass sie unter einem Auto nachgab. Der Lenker konnte sich noch rechtzeitig retten – wenig später stand sein Wagen in Vollbrand.
Ein ungewöhnlicher Zwischenfall hat am Mittwochnachmittag die Einsatzkräfte in Leobendorf gefordert. Wegen eines vorangegangenen Rohrbruchs war der Untergrund in einem Bereich massiv unterspült worden. Als ein Autofahrer die Stelle passierte, gab die Fahrbahn unter seinem Wagen nach – der Pkw brach ein.
Damit nicht genug: Kurz darauf fing das Fahrzeug Feuer. Der Lenker hatte großes Glück und konnte sich noch rechtzeitig selbst aus dem Wagen retten, bevor dieser binnen kürzester Zeit in Vollbrand stand.
Wasserversorgung durch Rohrbruch eingeschränkt
Um 15.44 Uhr wurde die Feuerwehr Leobendorf zum Fahrzeugbrand alarmiert. Bereits während der Anfahrt war eine massive Rauchentwicklung zu sehen. Am Einsatzort angekommen, fanden die Florianis den eingebrochenen Pkw in Vollbrand vor.
Ausgerechnet der Rohrbruch, der zu dem Zwischenfall geführt hatte, erschwerte auch die Löscharbeiten: In diesem Bereich war keine vollständige Wasserversorgung gegeben. Daher wurden zusätzlich die Feuerwehren Unterrohrbach und Tresdorf alarmiert. Den Einsatzkräften gelang es dennoch, den Brand rasch einzudämmen.
Kran musste ausgebranntes Wrack bergen
Aufgrund der weitreichenden Unterspülung gestaltete sich auch die Bergung schwierig. Die Feuerwehr Korneuburg rückte schließlich mit einem Kranfahrzeug an und hob das völlig ausgebrannte Wrack aus dem betroffenen Bereich.
Neben mehreren Feuerwehren standen auch Rotes Kreuz, Polizei und Brandursachenermittler im Einsatz. Ebenso waren das Wasserwerk Korneuburg und eine Baufirma vor Ort. Nach Rücksprache mit der Marktgemeinde Leobendorf wurde das geborgene Fahrzeug gesichert abgestellt. Die betroffene Straße ist derzeit gesperrt.
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