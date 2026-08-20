Auto brach in Straße ein und ging in Flammen auf

Ein ungewöhnlicher Zwischenfall hat am Mittwochnachmittag die Einsatzkräfte in Leobendorf gefordert. Wegen eines vorangegangenen Rohrbruchs war der Untergrund in einem Bereich massiv unterspült worden. Als ein Autofahrer die Stelle passierte, gab die Fahrbahn unter seinem Wagen nach – der Pkw brach ein.