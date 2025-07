Papst Leo XIV. plädiert für „Revolution der Liebe“

Papst Leo XIV. hat am Sonntag in der Pfarrkirche von Castel Gandolfo die Messe gefeiert. Rund 2000 Menschen beteiligten sich an dem Gottesdienst in der 3000-Seelen-Gemeinde am Albaner See, in dem der Papst seit vergangener Woche urlaubt. Zuletzt hatte Papst Benedikt XVI. am 15. August 2012 an gleicher Stelle eine Gemeindemesse gefeiert.