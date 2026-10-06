OÖ. Landwirte müssen sich dem Klimawandel anpassen

Alle profitieren von der EU

Aufgrund vieler und oft tiefgreifender Regulierungen durch die EU hat diese bei den heimischen Landwirten oft keinen guten Ruf. Der direkte Vergleich, den Ökonom Franz Sinabell mit Norwegen und der Schweiz angestellt hat, zeigt aber: „Der Strukturwandel verläuft dort ähnlich wie in der EU, und die Zufriedenheit mit der Situation ist vergleichbar“, so Sinabell. Dafür seien die Lebensmittelpreise und Erzeugungskosten dort viel höher, die Landwirtschaft brauche in diesen beiden Ländern drei mal so hohe Förderung wie innerhalb der EU. „Während die Milchwirtschaft in Österreich ihre internationale Marktposition stark ausbauen kann, fehlt den Milchbauern in der Schweiz und in Norwegen der Marktzugang. Zusammen betrachtet haben sowohl Bauern als auch Verbraucher bessere Bedingungen innerhalb der EU“, ist Sinabell anhand der Zahlen überzeugt.