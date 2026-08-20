Rallye gibt den Kritikern jetzt „Vollgas“

Mögliche Brandgefahr sowie der Lärm aufheulender Motoren sorgen – wie berichtet – rund um die Rennen am Fuglau-Ring bei Horn seit Wochen für heiße Diskussionen. Doch kritische und wohl auch berechtigte Stimmen der geplagten Anrainer werden von Veranstalter Thomas Leichtfried gekontert. Er verweist auf zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, die mit der Feuerwehr umgesetzt wurden und werden. „Gerade beim Rallycross im August war uns völlig klar: Es ist trocken – wir müssen etwas tun. Für die Rennen wurden daher zusätzlich 9000 Liter Wasser bereitgestellt, weitere Feuerlöscher an mehreren Positionen aufgestellt und zusätzliche Helfer zur Beobachtung eingesetzt“, beteuert der glühende Rallye-Fan. Außerdem habe man alle Bewilligungen eingeholt.