Wirbel um 120 „glühende“ Motoren mitten in Dürre

„Jetzt ist Gasgeben schlicht unverantwortlich“

„Natürlich ist eine Rennstrecke wie hier im Waldviertel kein Lagerfeuer. Natürlich gibt es Sicherheitsauflagen und die Veranstalter tragen Verantwortung. Und selbstverständlich kann man nicht jeden Motorsportbetrieb einstellen, sobald es heiß wird. Doch heuer ist die Lage eine andere und es ist unverantwortlich, hier einfach unbekümmert Gas zu geben, als gäbe es diese Naturkatastrophe nicht“, warnen Brandschutzexperten – auch vor den potenziellen Zündquellen wie heißen Auspuffanlagen oder Funken bei Defekten oder Unfällen.