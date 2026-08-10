Mit Vollgas gegen illegale Rennen auf der Straße

Erst Beifahrer, dann selbst am Steuer

Wie das funktioniert, zeigte sich zuletzt Anfang August am WRT-Ring in Hollabrunn. Gemeinsam mit dem Rallyeverein MCL 68 veranstaltete Easy Drivers dort einen weiteren Rallye-Schnuppertag. Bevor die Teilnehmer selbst ans Steuer durften, lernten sie den Schotterrundkurs zunächst aus einer anderen Perspektive kennen. Die erfahrenen MCL-68-Rallyepiloten Tobias Reischer und Andreas Hubmer nahmen sie auf mehrere Demonstrationsrunden mit.