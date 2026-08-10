Mit Vollgas gegen illegale Rennen auf der Straße

Motorsportbegeisterung und jugendlicher Übermut sind nicht immer die beste Kombination – vor allem dann nicht, wenn öffentliche Straßen zur Rennstrecke werden. Die Initiative „No Roadrunning“ will PS-Fans eine sichere und legale Alternative bieten.
Wer wissen will, wie sich ein Rallye-Auto auf Schotter fährt, muss dafür nicht auf öffentlichen Straßen seine Grenzen austesten. Genau diesen Gedanken verfolgt die von Easy Drivers ins Leben gerufene Initiative „No Roadrunning“. Motorsportinteressierte sollen dabei unter sicheren und kontrollierten Bedingungen erste Rallye-Erfahrungen sammeln können.
Erst Beifahrer, dann selbst am Steuer
Wie das funktioniert, zeigte sich zuletzt Anfang August am WRT-Ring in Hollabrunn. Gemeinsam mit dem Rallyeverein MCL 68 veranstaltete Easy Drivers dort einen weiteren Rallye-Schnuppertag. Bevor die Teilnehmer selbst ans Steuer durften, lernten sie den Schotterrundkurs zunächst aus einer anderen Perspektive kennen. Die erfahrenen MCL-68-Rallyepiloten Tobias Reischer und Andreas Hubmer nahmen sie auf mehrere Demonstrationsrunden mit.
Danach folgte der Rollentausch: Die Rallye-Neulinge durften selbst hinter dem Lenkrad der Volvos Platz nehmen und ihre Runden drehen. Reischer und Hubmer begleiteten die Teilnehmer und stellten ihnen nach Angaben der Veranstalter anschließend ein gutes Zeugnis aus.
Einstieg in den Rallyesport
„No Roadrunning“ soll ambitionierten Jugendlichen, aber auch junggebliebenen Motorsportfans einen geregelten Zugang zum Rallyesport ermöglichen. Neben den Schnuppertagen besteht für Interessierte auch die Möglichkeit, mit Miet-Rallye-Volvos an Rallyes teilzunehmen.
Nächster Termin steht fest
Lange müssen Interessierte auf die nächste Gelegenheit nicht warten. Aufgrund der Nachfrage findet bereits am Samstag, 15. August, der nächste Volvo-Rallye-Schnuppertag am WRT-Ring in Hollabrunn statt. Los geht es um 13 Uhr. Dann können PS-Freunde wieder selbst Rallye-Luft schnuppern und Gas geben – dort, wo es hingehört: abseits öffentlicher Straßen und unter kontrollierten Bedingungen.
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