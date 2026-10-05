Die Seestädterinnen grüßen von der Tabellenspitze

Herz des Teams

Auch dank der einstigen Duisburg-Legionärin Petra Mitter, die mit ihren 34 Jahren für die NSC-Damen eine „riesige Bereicherung“ ist. Dienstälteste ist sie dennoch nicht. Die 41-jährige Nina Potz lebt regelrecht für ihren Klub, ist das Herz des Teams. Eigentlich hat die Liga-Managerin der Frauen-Bundesliga ihre Schuhe längst an den Nagel gehängt, streift sich das grüne Trikot aber hin und wieder doch über. „Sie ist immer wieder gut für ein Kopftor“, zwinkert Feucht.