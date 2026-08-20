Zerkhold: „Möchte vorerst kein Snowboard sehen“

Vorerst keine Snowboardlehrerin

„Du arbeitest vier Jahre darauf hin. Dann ist es vorbei, du musst deine Ziele wieder neu stecken und nach vorne schauen. Mir ist das nicht gelungen“, knirscht Zerkhold, die im Mixed-Bewerb mit Jakob Dusek 2023 WM-Silber holte. Nach dem wohlverdienten Urlaub wird die 27-Jährige wieder die Schulbank drücken – das Lehramt-Studium wartet. „Das war stets mein Plan für die ,Karriere danach’.“ Auch jener der Snowboardlehrerin? „Irgendwann bestimmt. Jetzt brauche ich aber Abstand, möchte kein Snowboard sehen“, grinst Zerkhold.