Fenster ausgehebelt: Einbruch in Polizeischule

Drei Autohäuser, zwei Wohnungen, zwei Textilunternehmen, eine Mittelschule, eine Installationsfirma, ein Shoppingcenter und die Sicherheitsakademie der steirischen Polizei – insgesamt fast 40.000 Euro beträgt der Schaden, den ein staatenloser, gebürtiger Syrer in Graz zwischen Februar und März 2026 verursacht hat. Meist schritt er mit einem Feuerlöscher ans Werk und schlug die Fensterscheiben ein. In einigen Fällen hebelte er mit unbekannten Werkzeugen die Fenster aus.