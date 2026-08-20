Überraschungs-Team kämpft um die Champions League

Erstmals Double-Sieger in Aserbaidschan

In der vergangenen Saison schließlich die Krönung in der heimischen Liga. Sabah holte sich das Double und ließ Rekordchampion Qarabag gleich zweimal hinter sich. Der Lohn: Ein Platz in der Qualifikation zur Champions League. Und auch dort konnte man schon ein Ausrufezeichen setzen. In der dritten Quali-Runde fegte man gegen den dänischen Meister Aarhus mit 4:0 hinweg.