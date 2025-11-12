Wiener Cateringkonzern Do&Co erzielte Umsatzrekord

Im Eventcatering ist der Umsatz wegen des Wegfalls der Fußball-Europameisterschaft, die in diesem Jahr nicht stattfindet, nur leicht um 1,3 Prozent gestiegen. Bei Restaurants, Lounges und Hotels konnte ein Plus von 11,2 Prozent (auf 90 Millionen Euro) erreicht werden. Der Nettogewinn lag im ersten Halbjahr bei 53,5 Millionen Euro.