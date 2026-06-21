Rod Stewart bei Konzert „fast ohnmächtig“ geworden

Der britische Rocksänger Rod Stewart war in den letzten Wochen und Monaten gesundheitlich ziemlich angeschlagen, musste mehrere Konzerte verschieben oder absagen. Eine Grippe und eine Kehlkopfentzündung setzten dem 81-jährigen Star gehörig zu. Die Rockröhre dürfte sich noch immer nicht vollkommen erholt haben. Denn am Samstag musste Steward auf der Bühne plötzlich mit Sauerstoff versorgt werden.
Videos des Zwischenfalls in West Valley City im US-Bundesstaat Utah, die sich in den sozialen Medien verbreiten, zeigen einen sichtlich angeschlagenen Musiker, der immer wieder kurze Pausen einlegt und nach Luft ringt. Am Ende des Songs „Young Turks“ bringen Mitglieder seines Teams eine Sauerstoffflasche. Nach ein paar tiefen Zügen darauf konnte zwar die Show weitergehen.
Rest des Konzerts sitzend absolviert
Diese musste der 81-Jährige allerdings dann auf einem Sessel absolvieren. Zum Zwischenfall merkte der Sänger gegenüber dem besorgten Publikum an: „Ich bin fast ohnmächtig geworden.“
Die Gründe für den Schwächeanfall sind laut dem Promi-Nachrichtenportal TMZ noch nicht bekannt. Allerdings wurden selbst am Abend am Veranstaltungsort 30 Grad Celsius gemessen. Außerdem befindet sich das First Credit Union Amphitheatre in über 1300 Metern Höhe.
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