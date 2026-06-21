Rod Stewart bei Konzert „fast ohnmächtig“ geworden

Der britische Rocksänger Rod Stewart war in den letzten Wochen und Monaten gesundheitlich ziemlich angeschlagen, musste mehrere Konzerte verschieben oder absagen. Eine Grippe und eine Kehlkopfentzündung setzten dem 81-jährigen Star gehörig zu. Die Rockröhre dürfte sich noch immer nicht vollkommen erholt haben. Denn am Samstag musste Steward auf der Bühne plötzlich mit Sauerstoff versorgt werden.