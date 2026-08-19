Riesiger Fels droht Schweizer Dorf zu zerstören

Ein Teil des Problems liegt tief im Berg. Durch die hohen Temperaturen taut der Permafrost in den Alpen auf. Das Eis im Untergrund verliert seine stabilisierende Wirkung und der Fels kann dadurch ins Rutschen geraten und Hänge können deswegen auch instabiler werden.

Eine einfache Lösung gibt es hier nicht. Die gewaltigen Gesteinsmassen lassen sich nicht einfach wegsprengen. Die Verantwortlichen bleibt deshalb nichts anderes übrig als: beobachten, vorbereiten und im Ernstfall schnell handeln.