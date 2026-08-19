Schaf reißt aus – fährt mit Bus durch Waschanlage

Polizisten machten Wasch-Tour kurzerhand mit

Allerdings musste der Bus noch aus der Waschhalle gebracht werden. Das Fahrzeug stand bereits in Position für die Reinigung und musste beim Verlassen des Gebäudes durch die Waschanlage fahren. Damit das Schaf nicht auf eigene Faust wieder davonlief, fuhren die Polizisten kurzerhand mit ihm im Bus durch die Bürstenwäsche.