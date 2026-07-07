Frau (26) krachte mit E-Bike gegen Steinmauer

Dramatischer Fahrradunfall am Dienstagvormittag in Tirol: Eine 26-jährige Italienerin verlor auf dem Ötztal-Radweg plötzlich die Kontrolle über ihr E-Bike und krachte gegen eine Steinmauer. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen.
Der folgenschwere Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 10 Uhr im Gemeindegebiet von Längenfeld. „Die 26-Jährige war mit dem E-Bike in Richtung Umhausen unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor“, heißt es seitens der Polizei.
Begleiter schlug sofort Alarm
Die Italienerin prallte gegen eine unmittelbar neben dem Radweg verlaufende Steinmauer und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ihr Begleiter reagierte umgehend und setzte die Rettungskette in Gang.
Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte wurde die Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Die genaue Unfallursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.
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