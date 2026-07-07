Frau (26) krachte mit E-Bike gegen Steinmauer

Der folgenschwere Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 10 Uhr im Gemeindegebiet von Längenfeld. „Die 26-Jährige war mit dem E-Bike in Richtung Umhausen unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor“, heißt es seitens der Polizei.