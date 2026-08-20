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Herzensverein

Bürgerfrauen mit Herz und Engagement für andere

Kärnten
20.08.2026 04:00
Seit 1970 unterstützen die Friesacher Bürgerfrauen ihre Mitbürger in Not.
Seit 1970 unterstützen die Friesacher Bürgerfrauen ihre Mitbürger in Not.(Bild: Friesacher Bürgerfrauen)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

In den kommenden Tagen stellen wir Ihnen jeden der zehn Herzensvereine näher vor. Machen Sie mit und unterstützen Sie ihren persönlichen Herzensverein! Heute präsentieren wir die Friesacher Bürgerfrauen. 

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Bereits zum fünften Mal küren wir heuer Kärntens Herzensmenschen: jene Personen, die sich liebevoll und aufopfernd für ihre Mitmenschen einsetzen und die Welt ein Stückchen besser machen. Unsere Fachjury hat aus zahlreichen Einsendungen unsere diesjährigen Preisträger ausgewählt. Auch die Kategorie „U25“ wurde bereits entschieden.

Nun sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, an der Reihe: Entscheiden Sie, wer „Herzensverein 2026“ wird! Für den ersten Platz gibt es 5000 Euro, der Zweitplatzierte erhält 3000 Euro und der Verein auf dem dritten Stockerlplatz darf sich über 2000 Euro freuen. Machen Sie mit und stimmen Sie für Ihren Herzensverein!

Friesacher Bürgerfrauen
Seit 1970 setzen sich die Friesacher Bürgerfrauen für karitative Zwecke in der Burgenstadt ein. Fünf Jahre nach ihrer Gründung suchte ein schweres Hochwasser die Mittelalterstadt heim. Die Bürgerfrauen halfen damals rasch und konnten mit finanzieller Unterstützung betroffene Bewohner unterstützen – der erste große Einsatz der Frauen.

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Ob Familien, welche in Not geraten sind, Klassenausflüge oder neue Fußbälle für den Sportverein – die Bürgerfrauen sind für viele Anliegen da. Der Verein kümmert sich auch um die Bewohner des Bezirksaltenheimes in St. Salvator. Alljährlich werden Osterpäckchen vorbereitet und verteilt.

Höhepunkt des Vereinsjahres ist jedoch der alljährliche Kirchtag (Herzerlfest). Der dabei erzielte Reinerlös kommt sozialen Zwecken zugute und liefert einen nicht unerheblichen Beitrag für Menschen, die Unterstützung benötigen. Bis 6. September haben Sie die Möglichkeit, für Ihren Lieblingsverein hier abzustimmen:

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