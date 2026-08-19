Gibt’s überraschendes Comeback in der Formel 1?

Wie „De Limburger“ und „De Telegraaf“ berichten, muss Isack Hadjar den Großen Preis der Niederlande, der am kommenden Wochenende über die Bühne geht, wegen einer Verletzung am Handgelenk „sehr wahrscheinlich“ auslassen. Diese soll er sich bei der Vorbereitung auf das Rennen zugezogen haben.