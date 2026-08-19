Gibt’s überraschendes Comeback in der Formel 1?

Bahnt sich etwa ein überraschendes Comeback in der Formel 1 an? Weil Isack Hadjar laut Medienberichten angeschlagen ist, könnte Liam Lawson seinen Platz bei Red Bull für das Rennen in Zandvoort übernehmen. Für Lawson würde wiederum Yuki Tsunoda bei den Racing Bulls einspringen.
Wie „De Limburger“ und „De Telegraaf“ berichten, muss Isack Hadjar den Großen Preis der Niederlande, der am kommenden Wochenende über die Bühne geht, wegen einer Verletzung am Handgelenk „sehr wahrscheinlich“ auslassen. Diese soll er sich bei der Vorbereitung auf das Rennen zugezogen haben.
Sein Ersatzmann wäre Liam Lawson von den Racing Bulls.
Noch keine Bestätigung von Red Bull
Beim Schwesterteam bekäme dann wiederum Yuki Tsunoda die Chance. Nach der Saison 2025 hatte der Japaner seinen Platz in der „Königsklasse“ verloren. Feiert er nun sein überraschendes Comeback? Eine Bestätigung von Red Bull gibt es noch nicht ...
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