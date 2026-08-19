Municipal Housing: “I’ll sell off a portion…”

Some conversations are more entertaining than many a cabaret show. Take, for example, the dialogue that took place in November 2025 between Walter Ruck, then head of the Vienna Chamber of Commerce (a conservative organization), and Ernst Nevrivy, district chairman of Vienna-Donaustadt. According to the transcript of a conversation lasting several hours, which is available to the “Krone” and “profil,” Nevrivy said of his SPÖ, which has governed the city of Vienna for decades: “We don’t know how to manage the economy.”