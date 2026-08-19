Hier haben die meisten Frauen das Kommando im Ort

Bundesweiter Polit-Trend fest in männlicher Hand

Für das engagierte Gemeindeoberhaupt ist das Amt eine Ehre – besonders wenn sie die Statistik von Christiane Teschl-Hofmeister hört. „Obwohl Frauen rund 51 Prozent der Bevölkerung von NÖ ausmachen, sind sie in der Politik nach wie vor sehr unterrepräsentiert“, sagt die Frauen-Landesrätin. „Österreichweit gibt es 247 Bürgermeisterinnen – also nur 11,8 Prozent Frauenanteil.“ Trotzdem ist unser Land in dieser Statistik bundesweit führend: „99 von 573. Damit weisen wir den höchsten Frauenanteil mit 17,3 % Österreichs auf“, sagt Teschl-Hofmeister.