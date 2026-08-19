Hier haben die meisten Frauen das Kommando im Ort

99 Frauen sind als Bürgermeisterinnen in blau-gelben Gemeinden im Amt: Bundesländerweit ist das zwar der höchste Wert, aber im Allgemeinen stehen Kommunen bundesweit unter Männer-Domäne. Eine weibliche politische Führungskraft hält dem Trend wiederum entgegen, sie ist kommunales Oberhaupt in Allhartsberg im Bezirk Amstetten: Lisa Schallauer ist mit 32 Jahren jüngste Bürgermeisterin aller Gemeindestuben Niederösterreichs.
„Meine Motivation, dieses ehrenvolle Amt auszuführen, ist es, gemeinsam mit den Menschen etwas zu bewegen: Da muss man deren Anliegen ernst nehmen“, ist die Jungpolitikerin für die Einwohner ihrer Marktgemeinde trotz zweier Kinder „nah am Bürger“. Der Rückhalt des Partners spiele auch eine große Rolle.
Bundesweiter Polit-Trend fest in männlicher Hand
Für das engagierte Gemeindeoberhaupt ist das Amt eine Ehre – besonders wenn sie die Statistik von Christiane Teschl-Hofmeister hört. „Obwohl Frauen rund 51 Prozent der Bevölkerung von NÖ ausmachen, sind sie in der Politik nach wie vor sehr unterrepräsentiert“, sagt die Frauen-Landesrätin. „Österreichweit gibt es 247 Bürgermeisterinnen – also nur 11,8 Prozent Frauenanteil.“ Trotzdem ist unser Land in dieser Statistik bundesweit führend: „99 von 573. Damit weisen wir den höchsten Frauenanteil mit 17,3 % Österreichs auf“, sagt Teschl-Hofmeister.
Jüngste Bürgermeisterin Niederösterreichs zur politischen Frauenquote
Schallauer äußert ihre Meinung, warum die Frauenquote so derart niedrig ist: „Leider sind es strukturelle Rahmenbedingungen – männlich geprägtes politisches Umfeld sowie mangelndes (Frauen-)Vertrauen in weibliche Fähigkeiten. Da sehe ich die größten Hürden.“ Das soll sich mit dem NÖ Mentoringprogramm bessern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.