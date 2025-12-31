Frauenrecht auf Freiheit und Selbstbestimmung

Sind noch lange nicht am Ziel

„Selbstbestimmung ist kein abgeschlossenes Kapitel, sondern ein Auftrag, die Rechte von Frauen und Mädchen zu stärken. Dazu gehört, Mädchen jene Freiheit zu sichern, die sie für eine selbstbestimmte Entwicklung brauchen. Das Kinderkopftuchverbot ist ein Beitrag, damit Mädchen in Österreich frei von religiöser Bevormundung aufwachsen können“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Dabei sei man laut Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister noch lange nicht am Ziel, wie Zahlen zu Einkommens- unterschieden, Ausbildungs- und Berufswahl oder Gewalttaten an Frauen zeigen.