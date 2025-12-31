Frauenrecht auf Freiheit und Selbstbestimmung

Zum 50-Jahr-Jubiläum der Familienrechtsreform wird 2026 in Niederösterreich mit Initiativen ein Schwerpunkt gesetzt. Denn bei Einkommensunterschieden, Ausbildungs- und Berufswahl oder weniger Gewalttaten an Frauen sei man noch lange nicht am Ziel.
Selbstbestimmung bedeutet rechtliche Absicherung, echte Wahlfreiheit und Schutz – auch 2026 wird im weiten Land der Fokus auf Frauenrechte gelegt. Mit 1. Jänner 1976 wurde der Grundstein dafür gelegt: Die Familien- rechtsreform brachte nicht nur die Gleichstellung, sondern auch die Anerkennung partnerschaftlicher Elternschaft sowie einen verbesserten Gewaltschutz. Zum 50-jährigen Jubiläum werden die Initiativen weiter ausgebaut.
Sind noch lange nicht am Ziel
„Selbstbestimmung ist kein abgeschlossenes Kapitel, sondern ein Auftrag, die Rechte von Frauen und Mädchen zu stärken. Dazu gehört, Mädchen jene Freiheit zu sichern, die sie für eine selbstbestimmte Entwicklung brauchen. Das Kinderkopftuchverbot ist ein Beitrag, damit Mädchen in Österreich frei von religiöser Bevormundung aufwachsen können“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Dabei sei man laut Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister noch lange nicht am Ziel, wie Zahlen zu Einkommens- unterschieden, Ausbildungs- und Berufswahl oder Gewalttaten an Frauen zeigen.
