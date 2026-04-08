„Nicht nur fleißig und gut, sondern sichtbar sein“

Noch weniger Frauen in Spitzenpositionen

Darum galt es, mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) im Zuge einer Podiumsdiskussion etwa erfolgreiche Jung-Unternehmerinnen Kristina Hentschel (Healthcare/ Gründerin HC Busineswomen’s Association Austria), und Katharina Schönbauer-Manak, Modeschöpferin aus Strasshof an der Nordbahn und Gewinnerin des „Haute Couture Award 2025“ vor den Vorhang zu holen. „Wir müssen nicht nur fleißig und gut, sondern vor allem sichtbar sein“ betonten beide. Ein Erfolgsfaktor für die heimische Wirtschaft sei das „Gründerland NÖ“: „50 Prozent aller Unternehmen werden bei uns von Frauen gegründet“, ortet WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker im weiten Land einen Erfolg. Der Frauenanteil in Vorständen liege aber nur bei 12,5 Prozent.