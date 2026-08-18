Wann Seekirchens Klub-Chef vom Trainer-Aus wusste

Denn: „Am Donnerstag nach dem Training haben wir auch telefoniert. Da habe ich eine Art Energielosigkeit bei ihm festgestellt. Ich kenne ihn wirklich gut. Die letzten Wochen sind nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Da war er vielleicht etwas ausgebrannt. Das hat sich im Frühjahr schon abgezeichnet, als er am Ende dann doch noch weitergemacht hat. Für mich als Obmann und Freund war es also kein Schock“, schilderte Feldinger, der in seiner Funktion als Obmann des Vereins seine Emotionen im Zaum hielt.