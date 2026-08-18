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„Mario hat es..“

Wann Seekirchens Klub-Chef vom Trainer-Aus wusste

Salzburg: Sport-Nachrichten
18.08.2026 19:00
Obmann Toni Feldinger.
Obmann Toni Feldinger.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Porträt von Philip Kirchtag
Von Mathias Funk und Philip Kirchtag

Die Nachricht schlug am Montagabend – passend zum Wetter – ein wie ein Blitz. Seekirchens Mario Lapkalo legte nach zwölf Jahren sein Traineramt am Wallersee nieder. Während die Mannschaft überrascht reagierte, blieb Obmann Toni Feldinger cool und schilderte der „Krone“ den Ablauf bis zur Trennung. 

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Mario Lapkalo und Toni Feldinger. Ein Team, das jahrelang erfolgreich zusammengearbeitet hat. Nun bleibt ihnen „nur“ noch eine echte Freundschaft. Denn am Montagabend legte der Erfolgstrainer nach zwölf Jahren sein Amt als Chefcoach des Regionalliga-Klubs Seekirchen nieder. Für die einen kam der Schritt überraschend, für die anderen war es ein zu erwartender Moment.

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Das Gespräch verlief unspektakulär. Er hat es mir auf dem Weg zur Arbeit mitgeteilt.

Toni FELDINGER, Obmann SV Seekirchen

Wie jeden Tag telefonierten die beiden auch am Montagmorgen miteinander und tauschten sich über Fußball und Privates aus. „Das Gespräch verlief unspektakulär. Er hat es mir auf dem Weg zur Arbeit mitgeteilt, und das gilt es zu respektieren“, sagte Klub-Obmann Toni Feldinger, der Lapkalos Schritt schon geahnt hatte.

Sind oft mit dem Rad unterwegs: Toni Feldinger (li.) und Mario Lapkalo.
Sind oft mit dem Rad unterwegs: Toni Feldinger (li.) und Mario Lapkalo.(Bild: zVg)

Denn: „Am Donnerstag nach dem Training haben wir auch telefoniert. Da habe ich eine Art Energielosigkeit bei ihm festgestellt. Ich kenne ihn wirklich gut. Die letzten Wochen sind nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Da war er vielleicht etwas ausgebrannt. Das hat sich im Frühjahr schon abgezeichnet, als er am Ende dann doch noch weitergemacht hat. Für mich als Obmann und Freund war es also kein Schock“, schilderte Feldinger, der in seiner Funktion als Obmann des Vereins seine Emotionen im Zaum hielt.

„Am Mittwoch wieder Rad fahren“
„In so einer Situation muss man als Obmann funktionieren und seiner Verantwortung gerecht werden. Die Zeit für so etwas habe ich mir aufgespart. Wenn alles glattgeht, werden wir am Mittwoch wieder gemeinsam Rad fahren“, konnte Feldinger schon wieder lächeln. Bis Winter wird, wie berichtet, Tomislav Jonjic die Mannschaft übernehmen.

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Für die Mannschaft war Lapkalos Abgang schon ein Schock. „Ich hätte mir ein anderes Ende für unseren gemeinsamen Weg gewünscht. Wir hatten eine unglaublich schöne, erfolgreiche Zeit und sind Mario enorm dankbar“, betonte Kapitän Felix Eliasch.

Seekirchens Kapitän Felix Eliasch (re.).
Seekirchens Kapitän Felix Eliasch (re.).(Bild: GEPA)

Auch Trainerkollege Tom Hofer, der mit seinen Kuchlern Seekirchen letzte Woche mit 1:2 unterlag, hat eine hohe Meinung von Lapkalo: „Es ist schade, dass er aufhört, weil ich mich immer gerne mit ihm ausgetauscht habe. Auch wenn wir Konkurrenten waren, hatten wir ein sehr harmonisches Verhältnis zueinander.“

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