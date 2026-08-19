Auszeit-WG: Nächste Hürden und baldiger Neuzugang

Gerichtsverhandlung

Das setzt das Heimaufenthaltsgesetz voraus, das die Rechtsgrundlage für die Anhaltung darstellt. Dass die Stadt sich damit rechtlich auf wackeligen Beinen bewegt, zeigt die Kritik von Verfassungsjurist Heinz Mayer. Laut ihm braucht es eine Mindestkapazität von drei Personen, um sich auf das Gesetz beziehen zu können.