Liverpools ÖFB-Juwel Ndukwe vor Leihe nach Spanien

Fehlende Arbeitserlaubnis in England

Die Leihe ist deshalb nun der logische Schritt. Denn für die „Reds“ dürfte er in der kommenden Saison nicht auflaufen. Der Grund: Ndukwe hat die erforderliche Punktzahl für eine Arbeitserlaubnis in Großbritannien nicht erreicht. Um für einen Premier-League -Verein spielen zu dürfen, muss ein Spieler ein „Governing Body Endorsement“ vom englischen Fußballverband (FA) erhalten.