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Starke Vorbereitung

Liverpools ÖFB-Juwel Ndukwe vor Leihe nach Spanien

Premier League
19.08.2026 11:19
Ifeanyi Ndukwe (links) überzeugte bei Liverpool in der Sommervorbereitung.
Ifeanyi Ndukwe (links) überzeugte bei Liverpool in der Sommervorbereitung.(Bild: AFP/DANIEL BARTEL)
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Von krone Sport

ÖFB-Talent Ifeanyi Ndukwe wird in der kommenden Saison wohl in Spanien spielen, wie „Sky Sport Austria“, berichtet. Nachdem er im Sommer für eine Ablöse von 3 Millionen Euro von der Wiener Austria zu Liverpool gewechselt war, konnte er beim Traditionsklub in der Sommervorbereitung überzeugen und soll nun wertvolle Erfahrungen in La Liga sammeln. 

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Der 18-Jährige soll kurz vor eine Leihe zu La-Liga-Klub UD Levante stehen. In den kommenden Tagen wird der Innenverteidiger nach Spanien fliegen, um den Leih-Deal perfekt zu machen. Beim ehemaligen Verein von Ex-ÖFB-Teamspieler Andreas Ivanschitz soll Ndueke wertvolle Spielpraxis sammeln. 

Virgil van Dijk
Virgil van Dijk(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Denn bei Liverpool hält man große Stücke auf den Österreicher. In der Sommervorbereitung konnte Ndueke überzeugen und stand bei allen Testspielen auf dem Platz. Selbst Klub-Urgesteine konnte er dabei begeistern. „Er ist ein großes Talent, ein großer Kerl, und er will dazulernen“, schwärmte zuletzt etwa Virgil van Dijk. 

Fehlende Arbeitserlaubnis in England
Die Leihe ist deshalb nun der logische Schritt. Denn für die „Reds“ dürfte er in der kommenden Saison nicht auflaufen. Der Grund: Ndukwe hat die erforderliche Punktzahl für eine Arbeitserlaubnis in Großbritannien nicht erreicht. Um für einen Premier-League -Verein spielen zu dürfen, muss ein Spieler ein „Governing Body Endorsement“ vom englischen Fußballverband (FA) erhalten.

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Dafür muss ein Spieler 15 Punkte in verschiedenen Kategorien erzielen. Da Ndukwe seine Einsatzminuten im Profifußball nicht regelmäßig in der höchsten Spielklasse gesammelt hat, erreicht er nicht die erforderliche Punktzahl. Deshalb hat man sich nun für die Leihe-Option entschieden. 

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