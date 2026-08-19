Kokain! Tennis-Rüpel begeht „riesigen Fehler“

Nahendes Karriereende macht zu schaffen

Der Ranking-919. entschuldigte sich bei Fans, Familie und Sponsoren. „Vor allem aber tut es mir wegen der Kinder leid, die mir folgen. Ich weiß, was ich damit für ein Beispiel gebe und ich bin von mir tief enttäuscht.“ Nach langen Verletzungspausen spüre er das Karriereende nahen. „Mein Körper war nicht zu dem imstande, was mein Geist gerne getan hätte. Ich habe immer gesagt, dass ich nicht Tennis ausgewählt habe, sondern Tennis mich. Aber davon loszulassen, ist eines der härtesten Dinge, mit denen ich je konfrontiert war. Ich habe mich manchmal hilflos und alleine gefühlt.“