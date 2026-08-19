Nach 35 Jahren: Knochen löst Rätsel um Vermissten

„Keine Indizien auf Fremdverschulden“

Erst dreieinhalb Jahrzehnte später führte der Knochenfund nun zur Lösung des Vermisstenfalls. Wie der Fundort und die Umstände des Todes genau zusammenhängen, ist weiterhin unklar. Die Todesursache konnte nicht mehr festgestellt werden. Es gebe keine Indizien auf Fremdverschulden.