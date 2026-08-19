Jetzt schließt das letzte Sommerskigebiet Europas

Die brütende Hitze macht auch vor den höchsten Bergregionen keinen Halt: Jetzt schließt auch das letzte Sommerskigebiet Europas!
Aus und vorbei: Am Stilfser Joch in Südtirol wird der Sommerbetrieb wegen der Hitzewelle eingestellt. Eigentlich hat das Sommerskigebiet von Mai bis November geöffnet.
Der Betreiber zieht jedoch die Notbremse. Von einer „schmerzlichen, aber notwendigen Entscheidung“ ist die Rede. Zuvor hatte bereits das Sommerskigebiet in Zermatt auf dem Theodulgletscher wegen der Hitze geschlossen. Wenig später zog Saas Fee (beide Schweiz) nach.
ÖSV in Übersee
Der ÖSV bereitet sich in Übersee auf die neue Saison vor. In Chile und Argentinien herrscht tiefster Winter mit reichlich Schnee. Für die Verbände wird die Suche nach Trainings-Alternativen jedoch immer schwieriger …
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