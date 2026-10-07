Wirbel um Weltmeister – auch Boris Becker schimpft

Becker: „Niemals eine Rote Karte“

Das Verhalten von Cucurella, der spätestens seit seinem Handspiel und den folgenden Reaktionen im EM-Viertelfinale 2024 gegen Deutschland für viele Deutsche ein rotes Tuch ist, sorgte für Ärger bei einigen Fans. Auch bei Boris Becker. „Schaue das Spanien-Kroatien-Spiel und es ist wieder Cucurella, der für Aufregung sorgt“, schimpfte die Tennis-Legende via X. „Es war ein leichtes Foul von Perisic, aber niemals eine Rote Karte! Cucurella provoziert immer Situationen …“