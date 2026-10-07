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Szene sorgt für Ärger

Wirbel um Weltmeister – auch Boris Becker schimpft

Fußball International
07.10.2026 09:02
Boris Becker (li.) schimpft über Spaniens Marc Cucurella.
Boris Becker (li.) schimpft über Spaniens Marc Cucurella.(Bild: Krone-Collage/Krone KREATIV/GEPA pictures, APA/AFP/Fayez NURELDINE, AP/Darko Bandic)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Marc Cucurella steht einmal mehr im Fokus! Der Grund: Beim 2:1-Sieg der Spanier gegen Kroatien in der Nations League sah Ivan Perisic nach einem Foul an dem Weltmeister die Gelb-Rote Karte. Tennis-Legende Boris Becker, der das Spiel vor dem TV verfolgte, war außer sich.

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Es war eine packende Nations-League-Partie in Split. Kroatien lieferte Weltmeister Spanien einen harten Kampf, doch dann die Aufreger-Szene in der 79. Minute: Nach einem Seitenwechsel marschierte Marc Cucurella mit dem Ball nach vorne. Gegenspieler Ivan Perisic versuchte im Zweikampf, einen Kontakt zu vermeiden, berührte den Spanier jedoch mit dem Knie am Fuß. Die Folge: Cucurella ging zu Boden.

Sofort forderte der Real-Madrid-Akteur eine Karte für seinen Kontrahenten. Die Aktion von Perisic wertete der belgische Schiedsrichter Erik Lambrechts als taktisches Foul. Er zeigte dem Kroaten die Gelb-Rote Karte. Kuriose Szene: Dabei fiel dem Referee die Rote Karte auf dem Boden. Cucurella eilte sofort zu Hilfe und unterstütze ihn beim Platzverweis.

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Becker: „Niemals eine Rote Karte“
Das Verhalten von Cucurella, der spätestens seit seinem Handspiel und den folgenden Reaktionen im EM-Viertelfinale 2024 gegen Deutschland für viele Deutsche ein rotes Tuch ist, sorgte für Ärger bei einigen Fans. Auch bei Boris Becker. „Schaue das Spanien-Kroatien-Spiel und es ist wieder Cucurella, der für Aufregung sorgt“, schimpfte die Tennis-Legende via X. „Es war ein leichtes Foul von Perisic, aber niemals eine Rote Karte! Cucurella provoziert immer Situationen …“

Beindruckende Serie geht weiter
In Unterzahl kassierte Kroatien schließlich noch das bittere 1:2. Joker Mikel Merino traf in der 88. Minute sehenswert für Spanien.

Während Kroatien nach vier Spieltagen in der Nations League lediglich drei Punkte auf dem Konto hat, bleibt Spanien mit zwölf Zählern weiter makellos. Beeindruckend: Die Iberer haben nun 43 Bewerbspartien in Folge nicht in der regulären Spielzeit verloren.

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