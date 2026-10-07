Detroit holt ohne Kasper den ersten NHL-Saisonsieg

Ohne den an einer Oberkörperverletzung laborierenden Kärntner Marco Kasper haben die Detroit Red Wings am Dienstag ihren ersten Saisonsieg in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gefeiert. Die Red Wings setzten sich im Heimspiel gegen die Ottawa Senators 5:3 durch.
Der bei den Fans in Ungnade gefallene Ex-Kapitän Dylan Larkin wurde bei seinem Saisondebüt lautstark ausgebuht, war aber mit einem Tor und einem Assist einer der Matchwinner.
Larkin hatte im Sommer trotz laufendem Vertrag, der ihn mittels Klausel vor einem ungewollten Transfer schützt, einen Wechsel eingefordert. Er wollte allerdings nur zu drei Klubs gehen, die die Forderungen der Red Wings nicht erfüllten. Larkin wurde als Kapitän abgesetzt, unmittelbar vor Beginn des Trainingslagers zog er sich zudem eine Verletzung zu und verpasste daher die ersten zwei Saisonspiele.
„Ich wusste, dass das passieren würde“
Bei seinem Comeback wurde er in der mit über 17.500 Zuschauern gefüllten Little Caesars Arena zunächst ausgebuht. „Ich wusste, dass das passieren würde und ich verstehe es. Ich wollte rausgehen und helfen, das Spiel zu gewinnen“, erklärte Larkin, der sein Vorhaben mit dem Treffer zur 2:1-Führung (14.) und der Vorbereitung des 3:1 (23.) umsetzte.
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