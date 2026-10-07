Detroit holt ohne Kasper den ersten NHL-Saisonsieg

Larkin hatte im Sommer trotz laufendem Vertrag, der ihn mittels Klausel vor einem ungewollten Transfer schützt, einen Wechsel eingefordert. Er wollte allerdings nur zu drei Klubs gehen, die die Forderungen der Red Wings nicht erfüllten. Larkin wurde als Kapitän abgesetzt, unmittelbar vor Beginn des Trainingslagers zog er sich zudem eine Verletzung zu und verpasste daher die ersten zwei Saisonspiele.