Iran: „Haben Vertrauen in die Diplomatie verloren“

Trump droht, den Oman zu bombardieren

US-Präsident Donald Trump hat am Montag dem Oman gedroht, der derzeit versucht, mit dem Iran eine Lösung für die Schifffahrt durch die Straße von Hormuz zu finden. „Wenn der Oman uns in die Quere kommt, werden wir sie in Grund und Boden bombardieren“, sagte er dem Sender Fox News. Der Oman ist bisher keine aktive Kriegspartei. Zudem sieht das Abkommen vom Juni vor, dass sich dieser bei der Schifffahrt einbringt. „Ich habe es nicht eilig“, meinte Trump zudem in Bezug auf die abgelaufene Frist. „Es sind gute Pokerspieler, aber sie gehen zugrunde“, sagte er über die iranische Führung.