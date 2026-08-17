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Setzen USA jetzt Frist

Iran: „Haben Vertrauen in die Diplomatie verloren“

Außenpolitik
17.08.2026 17:03
Die iranische Führung hat angekündigt, die Straße von Hormuz (Bild) erst zu öffnen, wenn das ...
Die iranische Führung hat angekündigt, die Straße von Hormuz (Bild) erst zu öffnen, wenn das Weiße Haus zu dem Abkommen vom Juni zurückkehre.(Bild: AP/Jon Gambrell)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die iranische Führung hat laut eigener Aussage das Vertrauen in die Diplomatie mit dem Weißen Haus verloren. „Es ist eine erwiesene Tatsache, dass es den USA mit einem Abkommen nicht ernst ist und sie sich an keines halten werden“, sagte ein iranischer Insider.

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Daher sei es unrealistisch, auf Vermittler zu vertrauen, in der Hoffnung, eine dauerhafte Einigung zu erreichen. „Iranische Stellen müssen darauf vorbereitet sein, die Spannungen in der Straße von Hormuz und der weiteren Region weiter anzuheizen“, fügte er hinzu. Teheran sei bereit, schwierige Entscheidungen zu treffen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Für diplomatische Bemühungen setzte die iranische Führung dem Weißen Haus jetzt eine Frist von „wenigen Wochen“. „Innerhalb der vom Iran gesetzten kurzen Frist von wenigen Wochen müssen alle Bestimmungen des Abkommens von den USA umgesetzt werden. Dies ist eine Bedingung für weitere Verhandlungen mit den USA“, sagte der Insider. Andernfalls gehe man wieder in die Offensive.

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Die Gespräche zwischen den beiden Kriegsparteien sind zuletzt ins Stocken geraten. Am vergangenen Wochenende ist die Frist abgelaufen, in der Verhandlungen abgeschlossen sein sollten. Das sieht ein Abkommen vor, auf das sich die Führungen der USA und des Irans im Juni geeinigt haben. Die Vereinigten Staaten müssten zu diesem zurückkehren, damit die strategisch wichtige Meerenge geöffnet werde, teilte Teheran jetzt mit. Der Kriegsgegner hat eine Seeblockade gegen den Iran verhängt. Zuletzt hat das US-Finanzministerium mit einer beispiellosen wirtschaftlichen Isolation des Landes gedroht.

Trump droht, den Oman zu bombardieren
US-Präsident Donald Trump hat am Montag dem Oman gedroht, der derzeit versucht, mit dem Iran eine Lösung für die Schifffahrt durch die Straße von Hormuz zu finden. „Wenn der Oman uns in die Quere kommt, werden wir sie in Grund und Boden bombardieren“, sagte er dem Sender Fox News. Der Oman ist bisher keine aktive Kriegspartei. Zudem sieht das Abkommen vom Juni vor, dass sich dieser bei der Schifffahrt einbringt. „Ich habe es nicht eilig“, meinte Trump zudem in Bezug auf die abgelaufene Frist. „Es sind gute Pokerspieler, aber sie gehen zugrunde“, sagte er über die iranische Führung.

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