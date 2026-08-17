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Getaway Car Found

Major manhunt following a break-in at a gun shop

Nachrichten
17.08.2026 11:33
Stock image
Stock image(Bild: FOTOKERSCHI / MARKUS HAUSER)
Porträt von Jürgen Pachner
Porträt von Christoph Gantner
Von Jürgen Pachner und Christoph Gantner

At 4:40 a.m., four burglars broke into a gun shop in Freistadt and stole numerous firearms. Since then, law enforcement in the Mühlviertel region has been conducting a large-scale manhunt, with the Cobra unit also deployed. 

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Patrol officers in full protective gear are stationed at numerous key locations, including the entrance to Linz at Gründberg. Around 4:40 a.m., four individuals were caught on camera breaking into the Freistadt gun shop. The four stole numerous firearms. A large portion of them was discovered near the crime scene. The police are taking this incident very seriously because firearms are involved. That is why they are doing everything possible to catch the perpetrators.

The suspects’ getaway car, a Porsche, is parked at the movie theater lot in Bad Leonfelden
The suspects’ getaway car, a Porsche, is parked at the movie theater lot in Bad Leonfelden(Bild: Jürgen Pachner)

Getaway car switched in Bad Leonfelden
It has since come to light that residents heard screeching tires and slamming doors behind the church in Bad Leonfelden at 5 a.m. on Monday. At 7 a.m., police arrived at the scene, interviewed the neighbors, and searched the garages. The suspects had left their getaway vehicle—a black Porsche with German license plates—at the local movie theater parking lot. Since this morning, forensic investigators have been thoroughly examining the Porsche. 

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