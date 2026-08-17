Drought Highlights Problem
There Is a Major Funding Gap for Water
Von Krone Oberösterreich
The current drought is threatening the livelihoods of farmers in Upper Austria. State Agriculture Minister Michaela Langer-Weninger (ÖVP) is therefore calling for financial support for well construction and, at the same time, criticizing her “water counterpart,” Stefan Kaineder of the Greens.
The prolonged drought is posing major challenges for many farms in Upper Austria. In the Mühlviertel region in particular, numerous farms rely on their own wells. If these dry up, supplying water to the animals quickly becomes a problem.
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