Dieses Angebot lehnte LASK-Coach Didi Kühbauer ab

Dietmar Kühbauer hat mit dem LASK noch einiges vor – obwohl der Meistertrainer im Sommer durchaus andere Möglichkeiten gehabt hätte. Der 55-Jährige bestätigte ein Angebot aus Russland, das für ihn allerdings nicht infrage kam.
Kühbauers Vertrag bei den Linzern läuft mit Saisonende aus. Nach seinen Erfolgen mit dem LASK waren die Dienste des Burgenländers im Sommer heiß begehrt. Dass es konkrete Avancen gab, bestätigte er nun offen. „Es hat etwas gegeben. Aber man muss nicht alles tun – ohne jetzt überheblich zu sein“, erklärte Kühbauer bei „Fußball am Sonntag“. Auf Nachfrage von ORF-Moderator Rainer Pariasek, woher das Angebot gekommen sei, verriet der Trainer: „Russland. Aber das ist nicht in meinen Kopf drin, dass ich dort Trainer sein will.“
„Ich bekenne mich zum LASK“
Ein Abschied aus Linz beschäftigt Kühbauer derzeit ohnehin nicht. „Es ist kein Thema aktuell für mich, ich bekenne mich zum LASK“, stellte der 55-Jährige klar. Vor allem die Aussicht auf internationale Auftritte mit den Oberösterreichern reizt ihn. Mit dem LASK könnte Kühbauer in dieser Saison in der Champions League oder Europa League spielen. „Ich fühle mich beim LASK richtig wohl, wir haben mit den Jungs etwas geschafft und jetzt die Chance, international zu spielen. Das ist auch nicht das Allerschlechteste. Also ich denke da jetzt nicht eine Sekunde darüber nach und liege nicht weinend im Bett“, sagte Kühbauer.
Vorerst gibt es für den Meistertrainer also keinen Grund, Linz den Rücken zu kehren ...
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