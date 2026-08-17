Dieses Angebot lehnte LASK-Coach Didi Kühbauer ab

„Ich bekenne mich zum LASK“

Ein Abschied aus Linz beschäftigt Kühbauer derzeit ohnehin nicht. „Es ist kein Thema aktuell für mich, ich bekenne mich zum LASK“, stellte der 55-Jährige klar. Vor allem die Aussicht auf internationale Auftritte mit den Oberösterreichern reizt ihn. Mit dem LASK könnte Kühbauer in dieser Saison in der Champions League oder Europa League spielen. „Ich fühle mich beim LASK richtig wohl, wir haben mit den Jungs etwas geschafft und jetzt die Chance, international zu spielen. Das ist auch nicht das Allerschlechteste. Also ich denke da jetzt nicht eine Sekunde darüber nach und liege nicht weinend im Bett“, sagte Kühbauer.