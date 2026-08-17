Passanten sahen Person im Inn: Suchaktion in Tirol

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften rückte an – darunter mehrere Feuerwehren aus dem Oberland (Haiming, Silz, Mötz, Stams und Telfs), die Wasserrettungen Innsbruck und Landeck, der Wasserdienst der Feuerwehr Rietz, Rettung, Notarzt sowie Polizei. Auch der Notarzthubschrauber Christophorus 1 stand im Sucheinsatz.