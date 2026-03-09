Pleite-Beben in der heimischen Frächterszene

Logistikriese Gebrüder Weiss trotzt allen Krisen
Starke Geschäftszahlen
Eine Millionenpleite sorgt für ein Beben in der heimischen Frächterszene: Über das Vermögen der Firma „Nothegger Transport Logistik GmbH“, ein internationales Logistik- und Transportunternehmen, wurde am Montag am Landesgericht Innsbruck aufgrund eines Gläubigerantrags ein Konkursverfahren eröffnet. 300 Mitarbeiter sind betroffen.
Über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens berichteten am Montagnachmittag der Kreditschutzverband von 1870, der Alpenländische Kreditorenverband und Creditreform. Das Unternehmen „Nothegger Transport Logistik GmbH“ mit Sitz in St. Ulrich am Pillersee (Bezirk Kitzbühel) ist ein internationales Unternehmen und beschäftigt etwa 300 Mitarbeiter.
Näheres in Kürze!
