Pleite-Beben in der heimischen Frächterszene

Eine Millionenpleite sorgt für ein Beben in der heimischen Frächterszene: Über das Vermögen der Firma „Nothegger Transport Logistik GmbH“, ein internationales Logistik- und Transportunternehmen, wurde am Montag am Landesgericht Innsbruck aufgrund eines Gläubigerantrags ein Konkursverfahren eröffnet. 300 Mitarbeiter sind betroffen.