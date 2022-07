Panettiere: „Konnte ohne Alkohol nicht mehr leben“

Panettiere entschied sich für Entzug

Panettieres Krankenhausaufenthalt gab ihr die Kraft, sich wegen ihrer Sucht in eine Entzugsklinik einweisen zu lassen. Acht Monate lang war sie in Therapie und konnte sich endlich gegen ihre Dämonen zur Wehr setzen: „Ich habe viele großartige Freunde in der Klinik kennengelernt. Doch es war zeitweilig auch sehr schlimm dort, weil ich nur als Alkoholikerin behandelt wurde. Meine Depressionen wurden nicht beachtet. Es war frustrierend. Ich stand kurz vor dem Zusammenbruch und wollte nur noch weinen, weil keiner mir geglaubt hat.“