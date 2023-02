Hayden Panettiere trauert um ihren Bruder Jansen

Hollywood Rücken gekehrt und als Künstler durchgestartet

Der fünf Jahre jüngere Bruder von Hayden Panettiere hatte als Kind in der Nickelodeon-Serie „The X’s“ mitgespielt. 2004 hatte er zusammen mit Hayden im Film „Tiger Cruise“ und 2005 in „Racing Stripes“ vor der Kamera gestanden. Auf seiner Webseite hatte Jansen Panettiere verraten, dass er vor acht Jahren Hollywood den Rücken gekehrt und in die Stadt Palisades im Bundesstaat New York gezogen war. Gleich um die Ecke des Hauses, wo er und seine Schwester als Kinder einer Seifenopern-Schauspielerin und eines Feuerwehrmannes aufgewachsen waren.