Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“

Ex-Dschungelcamperin Edith Stehfest (31) hat erst am Mittwochabend ein Interview gegeben, wie verliebt sie nach dem Ehe-Aus mit Eric wieder sei. Doch zwei Tage später dürfte sie schon wieder als Single durchs Leben gehen. Ihr Neuer habe sie heimlich nackt gefilmt und angelogen, sagte die 31-Jährige.
Zunächst hatte sie der „Bild“-Zeitung verraten, Türsteher Damian (29) zu Weihnachten beim Feiern in einem Club kennengelernt zu haben. Seitdem seien sie unzertrennlich. Stehfest und Damian hatten auch schon ihren ersten Pärchenauftritt – und zwar bei der Premiere der neuen Staffel von „Promis unter Palmen“, an der die 31-Jährige noch gemeinsam mit Ex Eric teilnahm (siehe Video oben).
Doch nach rund eineinhalb Monaten scheint nun alles vorbei zu sein. Die Schauspielerin und Sängerin zeigte sich auf Instagram emotional. „Ich war nicht seine Liebe, ich war Teil seines Plans“, ist dort zu lesen. Die Lage sei so eskaliert, dass sie am Donnerstag in Angst aus dem gemeinsamen Hotelzimmer gerannt sei. Es habe auch einen Polizeieinsatz gegeben. „In diesem Zusammenhang sind auch juristische Themen und laufende Verfahren aufgetaucht, die ein größeres Bild ergeben. Zudem massenhaft Beweismaterial für sein Doppelleben und seine Perversion gegenüber Frauen“, schreibt Stehfest.
Hier sehen Sie das emotionale Posting von Edith Stehfest:
Erpressungsversuch?
In einer Instagram-Story warf Stehfest Damian vor, sie „heimlich nackt fotografiert“ und diese Bilder weitergeleitet zu haben. Sie sollte auf diese Weise erpresst werden, ist die zweifache Mutter überzeugt. Der Türsteher sei überhaupt bereits mit einer anderen Frau in einer Beziehung und habe sie nur ausgenutzt. „(...) Er hat sich komplett für einen anderen ausgegeben. Jetzt verstehe ich auch, warum ein Familienmitglied von ihm vor einer Weile das Gespräch mit mir gesucht hat und mich warnen wollte (...)“, zeigte sie sich enttäuscht.
Die Polizei bestätigte gegenüber der „Bild“ Ermittlungen. Das Handy des 29-Jährigen dürfte einkassiert worden sein. Wie berichtet, gaben Eric und Edith Stehfest das Ende ihrer Ehe im Herbst 2025 bekannt. Man wolle „aber ein Team“ bleiben, „allein schon für unsere Kinder“, hieß es. Schauspieler Eric Stehfest sagte unter anderem, dass es seine paranoide Schizophrenie unmöglich mache, „eine gesunde Beziehung zu führen“. Edith Stehfest hat unter anderem an der Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilgenommen, in mehreren Filmen und Fernsehserien mitgespielt. Zudem steht sie als Lotta Laut als Sängerin auf der Bühne.
