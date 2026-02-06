Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“

Erpressungsversuch?

In einer Instagram-Story warf Stehfest Damian vor, sie „heimlich nackt fotografiert“ und diese Bilder weitergeleitet zu haben. Sie sollte auf diese Weise erpresst werden, ist die zweifache Mutter überzeugt. Der Türsteher sei überhaupt bereits mit einer anderen Frau in einer Beziehung und habe sie nur ausgenutzt. „(...) Er hat sich komplett für einen anderen ausgegeben. Jetzt verstehe ich auch, warum ein Familienmitglied von ihm vor einer Weile das Gespräch mit mir gesucht hat und mich warnen wollte (...)“, zeigte sie sich enttäuscht.