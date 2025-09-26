Vorteilswelt
„Schwierige Zeit“

Edith und Eric Stehfest: Ehe-Aus nach 10 Jahren

Society International
26.09.2025 11:43
Edith und Eric Stehfest haben sich nach zehn Ehe-Jahren getrennt.
Edith und Eric Stehfest haben sich nach zehn Ehe-Jahren getrennt.(Bild: action press / Action Press / picturedesk.com)

Ehe-Aus beim wohl schillerndsten Promi-Paar Deutschland: Wie Ex-Dschungelcamper Eric Stehfest in seiner Instagram-Story bekannt gab, haben er und Ehefrau Edith sich getrennt.

Nach zehn gemeinsamen Ehe-Jahren voller Höhen und Tiefen zogen Eric und Edith Stehfest nun einen Schlussstrich. „Edith und ich haben uns getrennt“, gab der Schauspieler am Freitag in seiner Instagram-Story bekannt.

„Keine leichte Entscheidung“
Und schrieb weiter: „Eine schwierige Zeit für uns als Familie, deshalb bitten wir euch um Respekt.“ Er und Edith wollen „aber ein Team“ bleiben, erklärte Stehfest, „allein schon für unsere Kinder“. „Es war uns keine leichte Entscheidung, aber für alle Beteiligten das Beste.“ 

Mit dieser Nachricht in seiner Instagram-Story machte Eric Stehfest die Trennung von Ehefrau ...
Mit dieser Nachricht in seiner Instagram-Story machte Eric Stehfest die Trennung von Ehefrau Edith öffentlich.(Bild: instagram.com/ericstehfest)

Auch mit der „Bild“-Zeitung sprach Stehfest über sein Ehe-Aus. „Die Gefühle sind nicht weg, aber sie haben sich verändert. Wir waren schon lange mehr beste Freunde als ein klassisches Paar“, erläuterte er. 

„Wird keinen Rosenkrieg geben“
Der 36-Jährige hat paranoide Schizophrenie, im Oktober des letzten Jahres ließ er sich deshalb in eine Klinik einweisen. „Gerade in meiner Akutphase mit der Depression war es kaum möglich, eine gesunde Beziehung zu führen“, erklärte er der deutschen Zeitung nun. „Edith und ich haben uns gegenseitig runtergezogen, statt uns Halt zu geben. Deshalb haben wir entschieden, getrennte Wege zu gehen.“

Das Paar, das sich 2014 über einen gemeinsamen Freund kennengelernt hatte und nur ein Jahr später heiratete, hat sich aber im Guten getrennt, wie Stehfest unterstrich. „Unsere Freundschaft ist Edith und mir sehr wichtig. Es wird deshalb keinen Rosenkrieg geben.“

Eric und Edith im Dschungelcamp
Eric Stehfest war von 2014 bis 2019 in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu sehen. Außerdem wirkte er als Kandidat bei zahlreichen TV-Shows mit, etwa „Let‘s Dance“ oder „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, wo er den zweiten Platz belegte. Seine nunmehr Ex Edith, die ebenfalls Schauspielerin sowie Musikerin ist, war in diesem Jahr im RTL-Dschungelcamp mit dabei.

Porträt von krone.at
krone.at
