Edith und Eric Stehfest: Ehe-Aus nach 10 Jahren

„Wird keinen Rosenkrieg geben“

Der 36-Jährige hat paranoide Schizophrenie, im Oktober des letzten Jahres ließ er sich deshalb in eine Klinik einweisen. „Gerade in meiner Akutphase mit der Depression war es kaum möglich, eine gesunde Beziehung zu führen“, erklärte er der deutschen Zeitung nun. „Edith und ich haben uns gegenseitig runtergezogen, statt uns Halt zu geben. Deshalb haben wir entschieden, getrennte Wege zu gehen.“