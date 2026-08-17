In den kühlsten Räumen Wiens steigen auch Partys

Was erzählen Ihnen die Leute, die zu Ihnen kommen? Wie sehr belastet sie die Hitze der vergangenen Wochen?

Gerade Senioren erzählen, dass sie eigentlich gerne unter die Leute kommen wollen. An den heißen Tagen aktiv zu bleiben, ist für sie schwierig. In den Coolen Zonen können sie durchatmen, Menschen treffen und am Programm teilnehmen – und entkommen dabei der Hitze. Natürlich ist unser Angebot auch kostenfrei zugänglich.