In den kühlsten Räumen Wiens steigen auch Partys

Die Coolen Zonen der Stadt sind in diesem Rekordsommer gut besucht. Gertrude Siebenhandl kümmert sich dort um alle, die der Hitze entkommen wollen. Der „Krone“ verrät sie, wer täglich Abkühlung sucht und warum die kühlen Räume oft zum Tanzparkett werden.
Die Mitarbeiter in den Coolen Zonen der Stadt Wien sind in diesem, von Temperaturspitzen geprägten Sommer, besonders gefordert. Gertrude Siebenhandl erzählt, was die Menschen belastet und welche spontane Einlage sie besonders berührte.
„Krone“: Frau Siebenhandl, Sie sind in den Coolen Zonen der Pensionistenklubs für die Stadt tätig. Welche Menschen kühlen sich in diesem Sommer dort ab?
Gertrude Siebenhandl: Wirklich alle. Es kommen Familien mit Babys, Jugendliche und natürlich Senioren. Gerade an den besonders heißen Tagen wird die Coole Zone wirklich zu einem Treffpunkt für die unterschiedlichsten Generationen. Es kann jeder bei uns vorbeikommen.
Was erzählen Ihnen die Leute, die zu Ihnen kommen? Wie sehr belastet sie die Hitze der vergangenen Wochen?
Gerade Senioren erzählen, dass sie eigentlich gerne unter die Leute kommen wollen. An den heißen Tagen aktiv zu bleiben, ist für sie schwierig. In den Coolen Zonen können sie durchatmen, Menschen treffen und am Programm teilnehmen – und entkommen dabei der Hitze. Natürlich ist unser Angebot auch kostenfrei zugänglich.
Was fasziniert Sie denn an Ihrer Arbeit bei den Pensionistenklubs besonders?
Ich finde es schön, dass wir die Menschen bei etwas ganz Praktischem unterstützen. Ich arbeite einfach sehr gerne hier. Und das schönste: Wir bringen die Menschen zusammen. Oft entstehen auch Freundschaften.
Gibt es ein Erlebnis, das Ihnen über die Jahre besonders in Erinnerung geblieben ist?
Es gibt so viele. Besonders schön ist es, wenn unterschiedliche Generationen zusammenkommen. Also, wenn Kinder spielen und Senioren plaudern. Unvergessen ist für mich aber eine spontane Singeinlage eines Besuchers. Plötzlich schlossen sich alle an und sangen laut mit.
Wie gehen Sie persönlich mit der Hitze um? Haben Sie Tipps?
Ich bin ganz ehrlich: Mir geht es oft ähnlich wie unseren Besuchern. Auch ich merke, wie anstrengend die extrem hohen Temperaturen sein können. Deshalb ist es so wichtig, dass es Orte zum Abkühlen und Entspannen gibt.
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