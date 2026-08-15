Noch größere Höhen|„Lasst mal Kickl an die Macht.“

Noch größere Höhen. Was bewegt die „Krone“-Leser und -User an einem sonnigen Feiertag im August am meisten? Eine Umfrage aus der Steiermark: In dem seit eineinhalb Jahren vom blauen Mario Kunasek regierten Bundesland heben die Freiheitlichen immer weiter ab, während die beiden ehemaligen Landeshauptmannparteien ÖVP und SPÖ immer tiefer abstürzen. Besonders bemerkenswert ist der Fall der Schwarzen: Sie erreichten bei den Wahlen im November 2024 immerhin noch knapp 27 Prozent, laut neuester IFDD-Umfrage im Auftrag der „Krone“ würde die Volkspartei mit ihrer Chefin Manuela Khom nur noch 19 Prozent bekommen – gleich wenig wie die SPÖ. In der Landeshauptmann-Frage purzelt die schwarze Spitzenfrau sogar auf Platz 3, während Mario Kunasek unglaubliche 47 Prozent erreicht, noch deutlich mehr als die FPÖ, die derzeit auf 43 Prozent käme – bei den Wahlen hatte sie knapp 35 Prozent der Stimmen. Das herausragende Ergebnis für Kunasek befeuert die Diskussion, ob er oder einer wie er die FPÖ auch im Bund auf noch größere Höhen als Herbert Kickl führen könnte.
„Lasst mal Kickl an die Macht.“ Aus diesem Themenkomplex entstand am Feiertag eine Riesen-Diskussion auf krone.at. Allein der Bericht über die Umfrageergebnisse wurde mehr als 1500 Mal kommentiert. Sogar deutlich mehr als 2000 Postings langten zum Kommentar - rundum müssten die Alarmglocken schrillen – in der „Kronen Zeitung“ und auf krone.at ein. Da fragt sich ein Poster etwa, ob sich „ÖVP und SPÖ überhaupt im Klaren sind, was sie mit ihrer Politik anrichten“. Es sei derzeit wahrscheinlicher, dass die FPÖ in Richtung absoluter Mehrheit kommt, als dass sich ÖVP und SPÖ erholen, meint etwa „akitaopa“. Während „Manthey“ daran erinnert, dass Kickl längst Kanzler sein könnte, aber einfach zu feig gewesen, Verantwortung zu übernehmen. Auch Umfragekaiser Kunasek bekommt sein Fett ab. User „Ausmoi“ meint etwa: „Ich freu mich für den Kunasek für die Vorschusslorbeeren der Steirerinnen und Steirer. Jetzt sind aber mal echte Leistung und auch Ergebnisse gefragt, sonst geht´s rutsch rutsch bergab“. Und zu Kickl postet ein anderer bzw. eine andere: „Lasst mal Kickl an die Macht. Vier Jahre später ist er auf 20 Prozent.“ Wir werden ja sehen…
Kommen Sie gut durch den Sonntag!
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