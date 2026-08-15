Noch größere Höhen|„Lasst mal Kickl an die Macht.“

„Lasst mal Kickl an die Macht.“ Aus diesem Themenkomplex entstand am Feiertag eine Riesen-Diskussion auf krone.at. Allein der Bericht über die Umfrageergebnisse wurde mehr als 1500 Mal kommentiert. Sogar deutlich mehr als 2000 Postings langten zum Kommentar - rundum müssten die Alarmglocken schrillen – in der „Kronen Zeitung“ und auf krone.at ein. Da fragt sich ein Poster etwa, ob sich „ÖVP und SPÖ überhaupt im Klaren sind, was sie mit ihrer Politik anrichten“. Es sei derzeit wahrscheinlicher, dass die FPÖ in Richtung absoluter Mehrheit kommt, als dass sich ÖVP und SPÖ erholen, meint etwa „akitaopa“. Während „Manthey“ daran erinnert, dass Kickl längst Kanzler sein könnte, aber einfach zu feig gewesen, Verantwortung zu übernehmen. Auch Umfragekaiser Kunasek bekommt sein Fett ab. User „Ausmoi“ meint etwa: „Ich freu mich für den Kunasek für die Vorschusslorbeeren der Steirerinnen und Steirer. Jetzt sind aber mal echte Leistung und auch Ergebnisse gefragt, sonst geht´s rutsch rutsch bergab“. Und zu Kickl postet ein anderer bzw. eine andere: „Lasst mal Kickl an die Macht. Vier Jahre später ist er auf 20 Prozent.“ Wir werden ja sehen…