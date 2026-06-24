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Motorradunfälle: Verletzte ins Spital geflogen

Kärnten
24.06.2026 20:02
Auch der C11 stand im Einsatz (Symbolblid).
Auch der C11 stand im Einsatz (Symbolblid).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Für zwei Motorradfahrer endete der Mittwoch in Kärnten im Krankenhaus. Sowohl im Bezirk Spittal an der Drau als auch im Bezirk Völkermarkt kam es innerhalb kurzer Zeit zu schweren Verkehrsunfällen. Beide Verletzte mussten mit Notarzthubschraubern in Kliniken geflogen werden.

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Gegen 12.10 Uhr war eine 75-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal/Drau mit ihrem Pkw auf der B100 von Spittal in Richtung Villach unterwegs. Im Bereich Olsach wollte sie nach links abbiegen. Dabei dürfte sie eine entgegenkommende Motorradfahrerin übersehen haben.

Frau wurde von Motorrad geschleudert
„Im Bereich Olsach bog die 75-Jährige nach links ein und dürfte dabei die entgegenkommende Motorradfahrerin übersehen haben. Es kam zu einer Kollision, wodurch die Motorradfahrerin vom Motorrad geschleudert wurde und verletzt auf der B100 zu liegen kam“, berichtet die Polizei.

Die 62-jährige Deutsche wurde nach der Erstversorgung durch andere Verkehrsteilnehmer und Rettungskräfte vom Notarzthubschrauber C7 ins LKH Villach gebracht. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Neben den Beamten der Polizeiinspektion Spittal/Drau stand auch die Freiwillige Feuerwehr Olsach-Molzbichl im Einsatz.

Motorradschüler (42) kam zu Sturz
Bereits gegen 11.30 Uhr war es im Gemeindegebiet von Gallizien zu einem weiteren Motorradunfall gekommen. Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt war im Rahmen einer Ausbildungsfahrt auf der B85 unterwegs. Laut Polizei dürfte der Motorradlenker „aus derzeit unbekannter Ursache mit dem Hinterreifen auf das Straßenbankett geraten und zu Sturz gekommen sein“.

Sein vorausfahrender Ausbilder bemerkte den Unfall sofort und alarmierte die Rettungskräfte. Der 42-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Notarzthubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt geflogen.

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