Motorradunfälle: Verletzte ins Spital geflogen

Motorradschüler (42) kam zu Sturz

Bereits gegen 11.30 Uhr war es im Gemeindegebiet von Gallizien zu einem weiteren Motorradunfall gekommen. Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt war im Rahmen einer Ausbildungsfahrt auf der B85 unterwegs. Laut Polizei dürfte der Motorradlenker „aus derzeit unbekannter Ursache mit dem Hinterreifen auf das Straßenbankett geraten und zu Sturz gekommen sein“.