Michael Köhlmeier: Ein heikles Unternehmen

Auf seine ganz eigene Art wandelt er mit diesem Lebensbuch auch auf den Spuren seiner Frau Monika Helfer, die mit ihrer großartigen Familien-Trilogie Erfolge feierte. Immer wieder holt er sie im Zwiegespräch in seine Erzählung hinein, man spürt die enge Verbundenheit der beiden.

Es sind Szenen, die nun zutiefst berühren, da sich Michael Köhlmeier erst vor zwei Wochen nach einem Unfall von ihr verabschieden musste . . .