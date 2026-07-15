„Aus guter Idee wird neues Bürokratie-Monster“

Verpackungen rückverfolgbar

Hinter der PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) verbirgt sich laut dem Generalsekretär der Freiheitlichen Wirtschaft ein „weiterer Anschlag aus Brüssel auf unsere Betriebe“. Obwohl Langthaler einräumt: „Die Idee ist durchaus gut.“ Das Ziel ist nämlich, Verpackungsmüll zu reduzieren. Aber: „Warum muss die EU ein neues Bürokratie-Monster daraus machen?“ Verpackungen müssen künftig bis zur kleinsten Charge rückverfolgbar, Infos über Produktion, Recyclingfähigkeit, Wiederbefüllbarkeit und vieles mehr ablesbar sein. Dazu kommen neue Dokumentations- und Berichtspflichten auf die Unternehmen zu.