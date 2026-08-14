Umfrage-Sprengstoff | Sommerliche Alarmglocken

Umfrage-Sprengstoff. Wovon träumt man im Sommer? Von Erholung, Kräftesammeln für den Herbst durch schöne Momente im Juli und August. Die sind den Spitzen der Regierungsparteien heuer kaum gegönnt, viele werden sagen: Sie hätten es sich auch nicht verdient. Zu viel haben sie vermurkst. Von der Wehrpflichtverlängerung bis zum ORF, der Klimapolitik bis zur Dürrehilfe. Und jetzt kommen wieder neue schlechte Nachrichten. Nach erschreckend schlechten bundesweiten Meinungsumfragen vor dem Sommer liefert die „Krone“ nun eine Umfrage, deren Ergebnisse Sprengstoff bergen: Würde jetzt in der seit 2024 von der FPÖ regierten Steiermark gewählt, würden die Blauen in lichtere Höhen als je zuvor abheben, während ihr Juniorpartner ÖVP unter 20 Prozent kippen und sich mit der SPÖ um Platz 2 bzw. 3 duellieren würde.