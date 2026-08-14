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Umfrage-Sprengstoff | Sommerliche Alarmglocken

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(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Umfrage-Sprengstoff. Wovon träumt man im Sommer? Von Erholung, Kräftesammeln für den Herbst durch schöne Momente im Juli und August. Die sind den Spitzen der Regierungsparteien heuer kaum gegönnt, viele werden sagen: Sie hätten es sich auch nicht verdient. Zu viel haben sie vermurkst. Von der Wehrpflichtverlängerung bis zum ORF, der Klimapolitik bis zur Dürrehilfe. Und jetzt kommen wieder neue schlechte Nachrichten. Nach erschreckend schlechten bundesweiten Meinungsumfragen vor dem Sommer liefert die „Krone“ nun eine Umfrage, deren Ergebnisse Sprengstoff bergen: Würde jetzt in der seit 2024 von der FPÖ regierten Steiermark gewählt, würden die Blauen in lichtere Höhen als je zuvor abheben, während ihr Juniorpartner ÖVP unter 20 Prozent kippen und sich mit der SPÖ um Platz 2 bzw. 3 duellieren würde.

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Sommerliche Alarmglocken. In der (fiktiven) Frage einer Landeshauptmann-Direktwahl liegt in der vom IFDD-Institut für die „Krone“ erstellten Umfrage der blaue Mario Kunasek in der Steiermark sogar mit unfassbaren 47 Prozent voran, während ÖVP-Kandidatin Manuela Khom mit nur 16 Prozent hinter SPÖ-Mann Max Lercher landet. Da müssen rundum die sommerlichen Alarmglocken läuten. Auch bei der FPÖ: Denn wie man hier sieht, kann sie mit einem freundlichen Gesicht an der Spitze noch erfolgreicher sein als mit einem verbissenen Kämpfer.

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