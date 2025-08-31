Innovativ oder irrelevant?

Als die Rede davon war, dass die AC Milan und Como 1907 ihre Serie A-Begegnung im australischen Perth auszutragen gedenken, war klar, dass es sich dabei nur um die Spitze des redensartlichen Eisbergs handeln würde. Kennt man ja von der Titanic: „Iceberg right ahead“ und so. Und tatsächlich sind längst weitere Begehrlichkeiten dieser Art im Schwange, beispielsweise in Spanien, wo ein Match zwischen dem FC Villarreal und dem FC Barcelona nach Miami verlegt werden soll. Das gefällt zwar weder der Spielergewerkschaft ATF noch den Football Supporters Europe (FSE), von den Fans beider Clubs ganz zu schweigen, was aber Ligapräsident Javier Tebas nicht weiter anficht. Denn schließlich gelte die Hinwendung zu einem internationalen Publikum als wichtiger Schlüssel zu neuen Einnahmen: „Entweder wir sind innovativ oder wir werden irrelevant!“