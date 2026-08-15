Vorarlberger sind die fleißigsten Radfahrer

Optimierung der Radinfrastruktur gefordert

Um die Bedingungen für Radfahrer zu verbessern, seien Maßnahmen wie etwa Tempo-30-Zonen gefragt, zudem plädiert der VCÖ für eine Verengung von Straßen zugunsten neuer Radwege. Das Potenzial ist riesig: Laut der Studie wohnen in Vorarlberg immerhin 52 Prozent der Bevölkerung weniger als fünf Kilometer von ihrem Arbeitsplatz entfernt – eine ideale Distanz, um sie mit dem Rad zurückzulegen.