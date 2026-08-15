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VCÖ-Studie bestätigt

Vorarlberger sind die fleißigsten Radfahrer

Vorarlberg
15.08.2026 08:00
20 Prozent der Menschen im Ländle sind täglich mit dem Rad unterwegs.
20 Prozent der Menschen im Ländle sind täglich mit dem Rad unterwegs.(Bild: Harald Küng)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Vorarlberg führt erneut die österreichische Radfahrer-Statistik an. 20 Prozent der Vorarlberger nutzen täglich das Fahrrad. Besonders die Elektrofahrräder erfreuen sich hoher Beliebtheit im Ländle. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) spricht sich indes dafür aus, die Radinfrastruktur weiter zu verbessern.

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Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger sind laut einer aktuellen Studie des Mobilitätsministeriums die fleißigsten Radfahrer der Republik. Demnach sind im Ländle bereits zwanzig Prozent der Bevölkerung täglich mit dem Fahrrad unterwegs – der österreichweite Schnitt liegt bei gerade einmal neun Prozent. Darüber hinaus nutzen 74 Prozent der Vorarlberger über 16 Jahren das Fahrrad gelegentlich, was die hohe Mobilität im westlichsten Bundesland unterstreicht.

Elektrofahrräder voll im Trend
Vorarlberg ist auch führend im Bereich der Elektrofahrräder: 58 Prozent der Radfahrenden haben schon Erfahrungen mit E-Bikes gemacht – der österreichische Durchschnitt liegt bei 40 Prozent. Die intensive Nutzung von E-Bikes führt auch dazu, dass längere Strecken zurückgelegt werden, was sich ebenfalls positiv auf die Gesamtbilanz auswirkt.

Zitat Icon

Elektrofahrräder verändern bei vielen das Mobilitätsverhalten, führen dazu, dass mehr Strecken mit dem Fahrrad gefahren werden.

Michael Schwendinger, VCÖ

VCÖ-Experte Michael Schwendinger betont in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit einer optimalen Radinfrastruktur, um den Radverkehr weiter zu fördern: „E-Bikes verändern bei vielen das Mobilitätsverhalten und führen dazu, dass mehr Strecken mit dem Rad gefahren werden. Damit Elektrofahrräder verstärkt als Verkehrsmittel genutzt werden, ist eine gute Radinfrastruktur zentral.“

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Optimierung der Radinfrastruktur gefordert
Um die Bedingungen für Radfahrer zu verbessern, seien Maßnahmen wie etwa Tempo-30-Zonen gefragt, zudem plädiert der VCÖ für eine Verengung von Straßen zugunsten neuer Radwege. Das Potenzial ist riesig: Laut der Studie wohnen in Vorarlberg immerhin 52 Prozent der Bevölkerung weniger als fünf Kilometer von ihrem Arbeitsplatz entfernt – eine ideale Distanz, um sie mit dem Rad zurückzulegen.

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