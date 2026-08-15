Ausparkmanöver mit Folgen: Biker prallt gegen Pkw

Das Ausparkmanöver eines Autofahrers hat am Freitag im Vorarlberger Alberschwende zu einem Unfall mit zwei Verletzten geführt. Ein Motorradfahrer (72) konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, prallte zunächst in das Heck eines vor ihm fahrenden Fahrzeugs und dann auch noch gegen ein entgegenkommendes Auto.