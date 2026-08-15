Ausparkmanöver mit Folgen: Biker prallt gegen Pkw

Das Ausparkmanöver eines Autofahrers hat am Freitag im Vorarlberger Alberschwende zu einem Unfall mit zwei Verletzten geführt. Ein Motorradfahrer (72) konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, prallte zunächst in das Heck eines vor ihm fahrenden Fahrzeugs und dann auch noch gegen ein entgegenkommendes Auto.
Ein Autofahrer war am Freitag gegen 11.30 Uhr rückwärts aus einem Parkplatz auf die L200 ausgeparkt. Als Folge davon mussten mehrere Fahrzeuglenker stark abbremsen. Ein 72-jähriger Biker reagierte jedoch zu spät und stieß gegen das Heck des Pkw eines 19-Jährigen und gegen das entgegenkommende Auto einer 81-Jährigen.
Der Motorradlenker stürzte, er und die Frau wurden verletzt. Beide Opfer wurden nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.
Pkw kollidierte mit Motorrad, Biker verletzt
Auch in Lauterach kam es zu einem Unfall mit Pkw- und Motorradbeteiligung. Eine 76-jährige Autofahrerin stieß mit einem 53-jährigen Motorradlenker zusammen, als sie vom Staufnerweg in die Bundesstraße einbiegen wollte. Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt und ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.
Keiner der Unfallbeteiligten war alkoholisiert, wie die Polizei informierte.
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