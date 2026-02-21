Betrugsmasche mit FinanzOnline hoch im Kurs

Derzeit kommt es zu einer alarmierenden Zahl bei Phishing-Angriffen rund um FinanzOnline, berichtet die AK. Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Aufgrund des bevorstehenden Steuerausgleichs und der Umstellung von FinanzOnline auf Zwei-Faktor-Authentifizierung müssen derzeit viele ihren Zugang prüfen. Für die Betrüger ist das ideal, denn die betrügerische SMS, die sie aktuell massenhaft versenden, trifft einen realen wunden Punkt. Doch hinter dem Link lauert eine Falle, die weit über das Sammeln von Passwörtern hinausgeht: Die Täter fordern gezielt die IBAN an, um die jeweilige Hausbank des Opfers zu identifizieren.